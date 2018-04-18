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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ:

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

"Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirileceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, 24 Haziran 2018 Pazar günü cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimine gidiyor. Türkiye, 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini hayata geçiriyor. 24 Haziran 2018'de yeni bir dönem başlıyor. Seçim ve yeni dönem, aziz milletimize ve ülkemize hayırlı olsun..."

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