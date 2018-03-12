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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu) Bir harekat olursa, ne zaman olacak? O harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz.

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 20:58 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Kuzey Irak'a planlanan terör operasyonu) Bir harekat olursa, ne zaman olacak? O harekat başladığında hep beraber göreceğiz. Benden kimse bir takvim vermemi beklemesin. Davulla, zurnayla oraya gitmeyeceğiz. Bizim jetlerimizi, Mehmetçiklerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar."

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