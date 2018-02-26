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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Meslek örgütlerinin isimlerine yönelik düzenleme) Türk ve Türkiye isimlerine ihanet edenler, bu ismi taşıma hakkını kaybederler. Şimdi bu düzenlemede, bu kelimelerin kullanımı yasaklanmıyor. Bakanlar Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 11:51 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Meslek örgütlerinin isimlerine yönelik düzenleme) Türk ve Türkiye isimlerine ihanet edenler, bu ismi taşıma hakkını kaybederler. Şimdi bu düzenlemede, bu kelimelerin kullanımı yasaklanmıyor. Bakanlar Kurulu'nun izin verdiği meslek örgütleri bunları kullanabileceklerdir. Yoksa tamamen yasaklama durumu söz konusu değildir."

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