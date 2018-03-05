HABER

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türkiye'de kim 'Sandıkta hile yapılıyor' diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor. Şimdiden anamuhalefet partisi 2019 seçimlerindeki kaybına bahane arayışı içerisindedir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2018 16:45 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türkiye'de kim 'Sandıkta hile yapılıyor' diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor. Şimdiden anamuhalefet partisi 2019 seçimlerindeki kaybına bahane arayışı içerisindedir."

Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!
Rakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyorRakibi yok! Bomba gibi özellikler geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

Gelin adayı Naz Mila: Çırılçıplak şov yaptım

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

CHP PM üyesi Yavuz Karan hayatını kaybetti

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

Abdullah Ağar’dan TRT’ye rest: Geçmişten geleceğe hukukumuz bozulmuştur

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

'Ehliyetlerdeki kan gruplarının yüzde 5'i hatalı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

Ak Parti İl Başkan Adayı İbrahim Ethem Taş

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

AK Parti'den flaş Abdullah Gül yorumu: CHP söylentileri...

CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

CHP'li Köksal: Sentetik zehir olarak tabir edilen nişasta bazlı şeker tüketeceğiz

AK Parti Antalya İl Başkan adayı belli oldu

AK Parti Antalya İl Başkan adayı belli oldu

Yedi Başak’tan Vali Yerlikaya’ya ziyaret

Yedi Başak’tan Vali Yerlikaya’ya ziyaret

CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa edeceğini duyurdu (2)

CHP Konak İlçe Başkanı Başak, istifa edeceğini duyurdu (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.