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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin herhangi bir şarta bağlanmasına ve farklı farklı modeller üzerinde konuşulmasına kesinlikle karşıyız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 20:29 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin herhangi bir şarta bağlanmasına ve farklı farklı modeller üzerinde konuşulmasına kesinlikle karşıyız."

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Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözücüs Bekir Bozdağ

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