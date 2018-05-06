Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir

Gülseli KENARLI-İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL,(DHA)

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçerde ve dışarıda Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla, memleket meselesi diyerek cumhur ittifakıyla yola çıkanların Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir."

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi öncesi kendisini bekleyenlere seslendi. Sinan Erdem Spor Salonu önündeki otobüs üzerinde konuşanBaşbakan Yıldırım, "Yağmura rağmen salonun içinde dışında hıncahınç dolduran bu gönül kardeşlerimizi, yol arkadaşlarımızı en kalbi duygularla muhabbetle şahsım ve arkadaşlarım adına selamlıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum"dedi.

"ÜLKEMİZ, MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI UĞURLU OLSUN DİYORUM"

"Biraz sonra büyük buluşmaya hazır mısınız? Milletin adamı Türkiye sevdalısı genel başkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya var mısınız?" diyen Yıldırım, "Bugün 24 Haziran'a giden yolda İstanbul Türkiye'ye bir mesaj veriyor. İstanbul diyor ki burası bu mübarek şehir Türkiye'nin özetidir. Hakkari buradadır. Edirne, Sinop, Trabzon, Kastamonu buradadır. Sivas buradadır. 81 vilayet buradadır. Evlad-ı Fatiha'n buradadır. Balkanlar buradadır. Kafkaslar buradadır. Kısacası İstanbul Türkiye'nin özetidir. Biz bu yola çıkarken İstanbul'dan başladık. Recep Tayyip Erdoğan; liderimiz Pınarhisar'a gönderilirken bu şarkı burada bitmez dedi ve Ak Parti hareketini bu kutlu yürüyüşe İstanbul'dan başladık. Ak parti İstanbul'da doğdu Türkiye'ye yayıldı. Türkiye Ak parti oldu. Ak parti Türkiye'nin partisi oldu. Bugün sadece AK parti İstanbul il kongresini yapmıyoruz. Bugün aynı zamanda Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak, 2023'e taşıyacak o büyük bir manifestoyu da genel başkanımız bugün milletimizle paylaşacak. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. 24 Haziran'da Ak kadınlar İstanbul'da yeni bir tarih yazacak mıyız? Ak gençler yeni bir destan yazmaya var mısınız?" diye konuştu.