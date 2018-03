Başbakan Binali Yıldırım, "16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları, ‘bu kadar fidan dikilmemiştir’ diyor. İnanmayan gitsin saysın" dedi. Başbakan Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması" programında konuştu. Konuşmasına; Dünya Down Sendromu Günü ve Nevruz’u kutlayarak başlayan Yıldırım, "Down sendromu, aslında bir eksiklik değil, bir fazlalık. Onların kromozomları diğer insanlardan bir tane daha fazla. Toplumda Down sendromunu eksiklik gibi görmek bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı. Bütün canlı, cansız mahlukatın hakkını, hukukunu gözetmekle kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Yıldırım, "Ağacın, kuşun, bütün yabani hayatın üzerimizde hakkı olduğuna inanıyoruz. Çevreyi hoyratça kullanma lüksümüz yok. Bizler çevrenin belli ölçülerde kullanım hakkına sahip kiracılar konumundayız. Yaşadığımız çevreye gözümüz gibi bakmak ve gelecek kuşaklara aynı şekilde teslim etmeliyiz. ‘Ağaç dikip gölgesinde halkı dinlendirmek gibi, insanın kıyamet gününde hesabına yarar bir erdem yoktur’ diyor yüce Peygamberimiz. Fatih Sultan Mehmet, ‘ormanda bir dalı kesenin başını keserim’ diyor. Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu, ‘insana dost olmak, fikre dost olmak, coğrafyaya dost olmak, ormana, ağaca, taşa, kurda, kuşa dost olmak tarihe dost olmak, komşuya dost olmak gerekir’ diyor. Bizler böyle bir inancın, böyle bir medeniyetin evlatlarıyız" diye konuştu.

"Bu kampanya vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’de her haneye bir mektup gönderecek"

Milli Ağaçlandırma Seferberliğinin büyük bir başarıyla tamamlandığını sözlerine ekleyen Yıldırım, Daha Yeşil Bir Türkiye’yi Birlikte İnşa Edelim kampanyası hakkında şu bilgileri verdi:

"Ülkemiz, insanımız ve ormanlarımız için, daha güzel bir gelecek için hayırlı olsun. Bu kampanya vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’de her haneye bir mektup gönderecek. Türkiye’de yaklaşık 23 bin hane var. Her bir haneye bir mektup sizin imzanızla gidecek ve bu kampanyanın başladığı bildirilecek. Bununla ilgili vatandaşlarımıza bütün detaylar aktarılacak. 16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları, ‘bu kadar fidan dikilmemiştir’ diyor. İnanmayan gitsin saysın. 4 milyar 39 milyon fidan dikildi. Ben şahidim. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde yol kenarlarına yetişmiş ağaçlar diktik. Bunların birçoğu büyüdü ve yolları güzel hale getirdiler. Bugün ülkemizin yüzde 29 nispeti ormanlarla kaplı. 2023 sonuna kadar yüzde 30’a çıkaracağız. Bu oran 2002’de yüzde 23 seviyesindeydi. 1992-2002 yılları arasında yılda ortalama 75 milyon fidan üretiliyordu. Sadece 2017 yılında üretilen fidan miktarı 322 milyona çıkmış. Sakarya’nın Sapanca ilçesinde Fidan ve Süt Bilgileri Borsası tesis edildi, faaliyete geçti. Her alanda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Okul bahçelerinden üniversite kampüslerine, ibadethanelerden yol kenarlarına her taraf yeşillendiriliyor. Ormanlarımızı kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak görüyoruz. Ceviz, zeytin, badem gibi 38 eylem planı ile ormanlarımızdan vatandaşlarımızın daha fazla faydalanmasının yolunu açtık. 396 adet bal ormanı kuruldu ve bu şekilde şu anda dünya bal üretiminde Türkiye ikinci sıraya yükseldi."