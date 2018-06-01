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Başbakan Yıldırım: "21 Haziran'da Elazığ'da stadyumun temelini atıyoruz. Stadyum üzerinden siyaset yapanlar, yalan üretenlere kötü haberim var. 21 Haziran'da ilk kazmayı vuruyoruz, hayırlı, uğurlu olsun."

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 14:24 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "21 Haziran'da Elazığ'da stadyumun temelini atıyoruz. Stadyum üzerinden siyaset yapanlar, yalan üretenlere kötü haberim var. 21 Haziran'da ilk kazmayı vuruyoruz, hayırlı, uğurlu olsun."


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