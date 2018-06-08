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Başbakan Yıldırım: "24 Haziran bir dönüm noktasıdır, terörün bir daha gelmemek üzere tarihin derinliklerine gömülme zamanıdır. Devlet ve millet arasındaki mesafenin tamamen kapanma zamanıdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 17:01 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "24 Haziran bir dönüm noktasıdır, terörün bir daha gelmemek üzere tarihin derinliklerine gömülme zamanıdır. Devlet ve millet arasındaki mesafenin tamamen kapanma zamanıdır."


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