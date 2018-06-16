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Başbakan Yıldırım: "24 Haziran'da inşallah bir kere daha ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacaksınız. Cumhur İttifakı'nın karşısında saf tutanların halini görüyorsunuz. Bu ülkenin, milletin yararına hiçbir iş yapmışlar mı, hiçbir hayır sözleri var mı bunl

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 18:27 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "24 Haziran'da inşallah bir kere daha ülkemize ve geleceğimize sahip çıkacaksınız. Cumhur İttifakı'nın karşısında saf tutanların halini görüyorsunuz. Bu ülkenin, milletin yararına hiçbir iş yapmışlar mı, hiçbir hayır sözleri var mı bunların? Memleketin hiçbir şehrinde 'biz de şunu yaptık, şu eserlerimiz var' diyorlar mı? Diyemezler. Çünkü yaptıkları bir şey yok."


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