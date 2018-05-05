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Başbakan Yıldırım: "24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan ekonomik ve siyasi oyunlar bozulacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan ekonomik ve siyasi oyunlar bozulacaktır."


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