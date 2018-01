Başbakan Yıldırım: 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye sığındı (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, BİLECİK'TE

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Bilecik 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katıldı. İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Başbakan Yıldırım, Bilecik'te Ak Parti'nin 25 bin kayıtlı üyesi olduğunu, bunlardan 10 binini kadın üyelerin oluşturduğunu söyledi. Ak Parti'nin rakibinin olmadığını ifade eden Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ak Parti'nin rakibi yine Ak Parti. Ak Parti her seçimde kendisi ile yarışıyor. Her daim çıtayı daha yükseğe çıkararak kendi rekorlarını kırıyor. Ak Parti, milletin partisidir. Ak Parti insanımızın yıllar yılı ihmal edilmiş, geciktirilmiş hayallerini, umutlarını gerçeğe dönüştüren partinin adıdır. Özgür, adil, müreffeh bir Türkiye'nin siyasi adresidir Ak Parti. Her türlü baskıya, kumpasa, vesayete her türlü girşime karşı bayrak açmış bir oluşumdur Ak parti. Bu milletin değerlerine sahip çıkan, siyasetin adıdır. Ak Parti olarak 80 milyon vatan evladının kardeşliği için, bunun için hizmet yapıyoruz. Her yaptığımız işi milletimizin geleceği için, birliği, beraberliği için yapıyoruz. O Bozüyük'ün girişindeki üst üste gelen hızlı trenler, bölünmüş yollar, kavşakları biliyorsunuz değil mi? Oradan geçen muhalefetin adamları 'ya biz nereye geldik. San Francisco mu burası' diyerek söylenmeye başlamışlardır. Orası San Francisco değil, Bozüyük, Bozüyük"