Başbakan Yıldırım: 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye sığındı

"MİLLETİM KİMİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR"

2023- 2053 ve 2071 hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Yalanla- dolanla iftirayla, siyaset bilgisini yürütmeye çalışanlar bugüne kadar karaya oturduğu gibi yine oturacaklar. Çünkü adeta koşar adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine heyecanla yürürken bu heyecana ortak olmayanlar yine yaya kalacaklar. Milletim kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ak Parti millet iradesini gösterdiği doğrultuda yürüttüğü siyasetle bugünlere geldi. Bizim iktidarımız; vesayetçilerin, kumpasçıların, medya baronlarının iktidarı olmadı. Kimin iktidarı oldu. Milletin iktidarı oldu. Yetkiyi milletten aldık. Millet 'yürü' dedi bizde yolumuza aynı istikamette yürüdük. Bugün her gittiğimiz yerde her kongrede bunu görüyoruz. Ak Parti bu davaya gönül veren birlikten dayanışmadan güç alan bir harekettir. Bizler genel merkez teşkilat farkı yoktur. Ak Parti'de bulunduğu ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla hareket eder. Biz sadece bir siyasi partiden ibaret değiliz. Aynı zamanda büyük bir aileyiz. Her şeyi beraber başardık. Geleceğimizi de beraber inşa edeceğiz."