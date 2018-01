Başbakan Yıldırım: 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye sığındı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Afrin'de PKK, PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden kaçanların Türkiye'ye sığındıklarını söyleyerek, "Afrin'de, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin baskısından zulmünden bu toprakları terk eden 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye sığındı. Türkiye'ye gelerek canını kurtardı. İşte bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı bu zulmü ortadan kaldırmak. Ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinde ve Afrin'de ülkemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır. Hiç kimse bu durum hafife almasın. Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, Zonguldak'ta partisinin kongresine katıldı. Site Spor Salonu'ndaki kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu katıldı. Başbakan Yıldırım, tüm Zonguldak halkını sevgi ve saygıyla selamladığını anlatırken, "Bizim sevdamız da kömürümüz kadar karadır. Karaelmas diyarının ak gönüllü insanları değerli yol arkadaşlarım ak kadınlar ak gençler hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Sevgili Zonguldaklılar şair ne diyor; 'siyah akar Zonguldaklı'nın deresi, yüz karası değil kömür karası. Böyle kazanılır ekmek parası.' Tam 170 senedir maden bölgesi olan Zonguldak'ta ve o ocaklarda hayatını yitiren kardeşlerimiz rahmetle anıyorum. Emeğin şehri Zonguldak'tan, alın terinin şehri Zonguldak'tan madende çalışan yüzleri kömür karası ama alınları ak olan bütün kardeşlerimi sevgiyle selamlıyorum" dedi.'AYRILIK TOHUMLARI EKMEK İSTEYENLERİ KAZDIKLARI KUYULARA DÜŞÜRECEĞİZ'2019'da Zonguldak'ın desteğiyle Türkiye'de yeni bir destan yazacaklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle dedi:"O nedenle sosyal adaleti daha da yaygınlaştırmak için bölgesel barışı kalıcı hale getirmek için toplumun bütün kesimleriyle kalkınması için daha güzel daha aydınlık yarınlar için daha çok çalışacağız daha çok üreteceğiz. Ülke kalkındıkça Zonguldak kalkınacak. Türkiye büyüdükçe Zonguldak da büyüyecek. Güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Esnafımızı işçimiz emeklimiz kadınlarımız gençlerimiz erkeklerimizle birlikte 80 milyon vatan evladıyla birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz .Aramıza ayrılık tohumları ekmek isteyenlere kazdıkları o kuyulara onları düşüreceğiz. Hak ettikleri cezayı da vereceğiz. Bu millete kim el kaldırmak istediyse daha milletimize eli dokunmadan o elleri kırdık bundan sonra da kırarız. Vatandaşımızın hukuku da bizim teminatımız altındadır. Hiçbir karanlık örgüt hiçbir vesayet odağı kardeşlik hukukumuza asla zarar veremeyecek. Hiç kimse milletimizle aramıza girmeye asla imkan bulamayacak.""MİLLETİM KİMİN NE OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYOR"2023- 2053 ve 2071 hedeflerine kararlılıkla yürüdüklerini ifade eden Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:"Yalanla- dolanla iftirayla, siyaset bilgisini yürütmeye çalışanlar bugüne kadar karaya oturduğu gibi yine oturacaklar. Çünkü adeta koşar adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine heyecanla yürürken bu heyecana ortak olmayanlar yine yaya kalacaklar. Milletim kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. Ak Parti millet iradesini gösterdiği doğrultuda yürüttüğü siyasetle bugünlere geldi. Bizim iktidarımız; vesayetçilerin, kumpasçıların, medya baronlarının iktidarı olmadı. Kimin iktidarı oldu. Milletin iktidarı oldu. Yetkiyi milletten aldık. Millet 'yürü' dedi bizde yolumuza aynı istikamette yürüdük. Bugün her gittiğimiz yerde her kongrede bunu görüyoruz. Ak Parti bu davaya gönül veren birlikten dayanışmadan güç alan bir harekettir. Bizler genel merkez teşkilat farkı yoktur. Ak Parti'de bulunduğu ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla hareket eder. Biz sadece bir siyasi partiden ibaret değiliz. Aynı zamanda büyük bir aileyiz. Her şeyi beraber başardık. Geleceğimizi de beraber inşa edeceğiz."15 TEMMUZ'U BİRLİKTE BERTARAF ETTİK15 yıl boyunca milli iradeye karşı yapılan bütün girişimleri boşa çıkardıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:"Bu kadrolar çukur siyaseti yapanların gezide yakıp yıkanların şirketten nemalananların emeğini boşa çıkardı mı? 15 Temmuz da darbe kalkışmasını birlikte bertaraf ettik mi? 'Terör örgütlerinin inine gireceğiz' dedik girdik mi? Bugüne kadar verdiğimiz amansız mücadele milletimizi huzur için kardeşlik için yaptığımız bu çalışmalar aynı kararlılıkla sürecek. Gerek sınırlarımızın içinde gerekse sınırlarımızın dışında memleketimizin milletimizi huzurunu bozan kardeşliğine zarar veren hiçbir terör oluşumuna müsaade etmeyeceğiz. Bildiğiniz gibi bugünler de güney sınırlarımız da yeni yeni oyunlar sahneleniyor. Bir yandan güya müttefikimiz olan ülkeler bize söz üstüne söz veriyor diğer yandan da bölgeye PKK, YPG ve DEAŞ terör örgütlerini yerleştiriyor. Türkiye buna göz yumar mı gençler? Türkiye terör örgütlerine papuç bırakır mı? O halde Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi gereğini yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bunu niye yapıyoruz. Oradaki PKK, PYD ve DEAŞ teröristlerinin yarın daha büyük belaları başımıza salmaması için yapıyoruz. Bölgede yaşanan acıların, Afrin'de yaşanan acıların Kürtlere, Araplara sivil halka terör örgütünün zulüm ve baskısının sona ermesi için yapıyoruz."350 BİN KÜRT KARDEŞİMİZ TÜRKİYE'YE SIĞINDIBaşbakan Yıldırım, Afrin'de Türkiye yönelik terör saldırılarını tamamen sonlandıracaklarını söyledi. Amaçlarının Suriyeli vatandaşların topraklarına geri dönmesi olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:"Bu terör örgütleri diyor ki; 'Efendim Kürtler'e yönelik Türkiye operasyon yapıyor.' Külliyen yalan. Bakın Afrin'de, PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin baskısından zulmünden bu toprakları terk eden 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye sığındı. Türkiye'ye gelerek canını kurtardı. İşte bu operasyonun amacı bu alçakların bölgede yaptığı bu zulmü ortadan kaldırmak. Ayrıca Fırat Kalkanı bölgesinde ve Afrin'den ülkemize yönelik terör saldırılarını da tamamen sonlandırmaktır. Suriyeli kardeşlerimiz işgal edilen o topraklarına dönmesini sağlamaktır. En önemlisi de ülkemizin güney illerinde can ve mal güvenliğini teminat altına almaktır. Hiç kimse bu durum hafife almasın. Bizim için söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi.ZONGULDAK YATIRIMLARI15 yılda Zonguldak'a tam 15 milyar yatırım yaptıklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, 80 yılda Zonguldak'a 21 kilometre bölünmüş yol yapıldığını, kendi iktidarlarında ise 15 yılda 174 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını ifade etti. Zonguldak'a ihalesi yapılmasına rağmen yüklenici firmanın hastaneyi yapamadığını anlatan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:"Zonguldak'ta yılan hikayesine dönen hastane konusu vardı? Ne oldu o hastane? CHP'nin siyasi ayağında iş yapmak yok. Bunların memleket için bir şey yaptığı yok. İhale almış onu da yüzüne gözüne bulaştırmış. Bunun bedelini kim ödüyor. Zonguldak ödüyor. Hem oy veriyor, hem de oyuyla rezil oluyor. Böyle bir şey olur mu? Ama bu işi de ortada bırakacak değiliz. AK Parti verdiği her sözü yerine getiren partinin adıdır. Söz verilir yaparız. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Şimdi 425 yataklı hastanenin ihalesini Mart ayında tekrar yapıyoruz ve kısa sürede tamamlayacağız."ZONGULDAK'TA KÖMÜR İŞLETMESİNDE VEFAT EDENLERE DE ŞEHİTLİK TTK işletmelerinde istihdam arttırmak için yeni bir program başlatacaklarını ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:"Bu daha çok çalışan demektir. Bu ocaklarda daha çok çalışan olacak. TTK'nın kendi işletmediği alanlara yatırım yapıyoruz. Soma'daki madencileri şehit olarak düzenleme yaptık ve onlara bazı haklar verdik. Bu haklardan Zonguldak yararlanmamıştı. Şimdi bunu da düzeltiyoruz. Zonguldak kömür işletmesinde vefat eden kardeşlerimize de şehitlik mertebesi veriyoruz ve onların birer yakınlarını da kamuda işe alıyoruz. Türkiye kömür işletmesinin kullanmadığı alanlar var. Birçok alan var. Metruk duruyor. Şehirde kötü bir görüntü oluşturuyor. Kullanılamayan bu alanları alacağız ve buraları şehrin ihtiyaçlarına göre değerlendireceğiz. Şehri pırıl pırıl yapacağız. Çok güzel bir proje yapacağız."