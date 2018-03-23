Başbakan Yıldırım:

Başbakan Binali Yıldırım, ABD'den hava savunma sistemleri alınacağına yönelik açıklamalara ilişkin, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya sıcak bakıyoruz." dedi. Yıldırım, cuma namazını Cebeci Camisi'nde kıldı. Cami çıkışı vatandaşlarla bir süre sohbet eden Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. Dolar ve avrodaki yükselişe ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, doların Türk lirası karşısında değer kazanmasının ihracatı olumsuz etkilemeyeceğini, aksine olumlu yönde katkısı olacağını söyledi. Yıldırım, "Kurlardaki değişkenlik geçici bir durumdur. Malum Türkiye'nin dünyaya açık bir ekonomisi var. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Dolayısıyla asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir." diye konuştu. Yıldırım, işsizlik ve istihdam verilerinin bugün açıklandığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta vadedeki plana uygun şekilde istihdama katılımda çok önemli, yüzde 52-53 oranında bir katılım olmasına rağmen, geçen sene önemli ölçüde istihdam sağlayıcı düzenlemeler yaptık ve bunun sonuçlarını da gördük. Dolayısıyla Türkiye'de bir yandan iş gücüne katılım artıyor, bir yandan da katılanlara iş bulma konusunda hükümetimizin düzenlediği çok önemli çalışmalar var. Ekonomimizle ilgili zaman zaman değerlendirme kuruluşları, zaman zaman birtakım spekülasyonlar hiçbir şekilde Türk ekonomisinin gidişatını olumsuz yönde etkilemez. Bütün makroekonomik göstergelerimiz gayet iyidir. Bütçemiz, bütçe gelirlerimiz planlananın üzerinde seyrediyor. Bu sene kurulan şirket sayısı bir önceki yıla göre artmış durumda. Kapasite kullanım oranı artmış vaziyette. Çok yakında da özel, süper teşvik dediğimiz teşvik sistemini kamuoyuyla paylaşmış olacağız." Yıldırım, Doğu ve Güneydoğu'yla ilgili "6. Bölge artı teşvik sistemini" de yürürlüğe koyduklarını bildirerek, ekonomi açısından herhangi bir tereddüte mahal olmadığını söyledi.

- Patriot alınacağı yönündeki haberler "ABD ile Türkiye arasında Patriot hava savunma sistemleri anlaşması yapılacağı" yönündeki haberlerin sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya sıcak bakıyoruz." dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin, Suriye bölgesindeki birtakım yanlışlarına rağmen hala Türkiye'nin müttefiki ve NATO'da ortağı olduğunun altını çizen Yıldırım, şöyle konuştu: "O bakımdan, NATO müktesebatına uygun savunma sistemi projemizden vazgeçmiş değiliz. Bu bakımdan Patriotlar ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S-400'lerin bir alternatifi değildir. S-400 bağımsız, NATO sisteminden müstakil bir savunma sistemidir ve Türkiye bu konuda kararını zaten vermiştir. Bu Patriot ve diğer savunma sistemleriyle ilgili talebi ve düşüncelerimizi ortadan kaldırmıyor." - "FETÖ borsası kurulduğuna" yönelik iddialar

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın özellikle Gaziantep'te "FETÖ borsası" kurulduğuna yönelik iddialarının sorulması üzerine Yıldırım, konuyla ilgili Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı'nın gerekli açıklamayı yaptığını ve Tayyar ile görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyledi. Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: "Şunu söylemekte yarar var; Türkiye topyekun olarak memleketimizin, istikbalimizin başına son yılların en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız bir mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Partimizin mensubu bir arkadaşımızın bu yönde kayda değer kuşkuları varsa bunu kamuoyuyla paylaşmak değil, partimizin yetkili organlarına ve de yargıya bir şekilde intikal ettirilmesi daha doğru yol olur. O bakımdan ümit ederim bundan sonraki bu yöndeki memleketin genel güvenliğini ilgilendiren ve milletimizin büyük bir hassasiyet gösterdiği konuda daha dikkatli davranış içerisinde olurlar." Bu iddialarla ilgili bir çalışma başlatılıp başlatılmadığının sorulması üzerine ise Yıldırım, "FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı, en ufak bir isnadı es geçmemiz söz konusu değil. FETÖ mücadelesi, terörle mücadele kadar ve hatta daha önemli bir mücadeledir." dedi.

Bu mücadelenin yargı, kolluk ve istihbarat boyutuyla yurt çapında devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: "Malum FETÖ konusuyla açılan davaların hemen hemen 3'te birinin, birinci derece yargılanmaları tamamlanmış ve diğerleri de büyük bir ihtimal tamamına yakını bu yıl sonuna kadar bu davalar sonuçlanmış olacak. Böylece asrın terör olayı ve ülkemizin bağımsızlığına, demokrasisine yönelik girişilen bu alçak darbenin sorumluları yargıda hesabını vermiş olacak." - Erbil'e yönelik uçuşlar Irak'ın kuzeyine yönelik uçuşlarda hava sahasının açılması yönünde bir adım olup olmadığının sorulması üzerine Yıldırım, hiçbir şekilde tasvip etmedikleri referandum sonrası hava sahasını kapattıklarını hatırlattı. Irak merkezi hükümetinin hava sahasını açtığını belirten Yıldırım, "Biz de aynı doğrultuda hava sahamızı bugün itibarıyla açıyoruz. Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Ancak bu sadece Erbil'le ilgili, Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek. Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak. Çünkü maalesef Süleymaniye'de terör örgütüne yönelik, ülkemiz aleyhine faaliyetler yoğun bir şekilde devam ediyor. Güvenlik gerekçesiyle bölgeyi, Süleymaniye hariç Erbil'e uçuşlar bugün itibarıyla hava sahası açılmış oluyor." dedi.