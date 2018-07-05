Başbakan Yıldırım AA Editör Masası Özel'de

MHP ile ittifak yaptıklarını ancak seçim tarihinde ittifak yapmadıklarını ve seçim tarihini yetkili kurullarda 24 Haziran olarak benimsediklerini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklaması, kampanya, ittifak süreci ve seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Yıldırım, erken seçim çağrısında olduğu gibi Bahçeli'nin zaman zaman böyle sürpriz çıkışlarının olduğunu belirtti.

Son bir haftanın yoğun kampanya döneminin ardından ilaç gibi geldiğini söyleyen Yıldırım, bu süreçte ailesine daha çok zaman ayırma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Editör Masası'nda ilk ve son defa bir başbakanın ağırlandığının ifade edilmesi üzerine Yıldırım, "Bundan sonra Cumhurbaşkanımızı ağırlarsınız." ifadesini kullandı.

"Seçim bir kere sokağa ağızdan düştü mü ondan sonrasını yönetmesi zor. Herkes frene basar ve hele şu seçim geçsin de ondan sonra bakalım gibi bir davranışa yönelir. O yüzden de bu seçimlerin yapılması gerekiyordu. Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek. Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik. Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun. Hedef yok, hedef bir başkan, cumhurbaşkanı seçmek üzere değil mevcut cumhurbaşkanının seçilmemesi üzerine ittifaktı. Tabi bu ittifakı millet gördü, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları değerlendirdi. İç ve dış tehditler, ülkemizin kısa, uzun ve orta vade hedefleri. Bir de karşı taraftaki adayların retorikten söylemden öte eller tutulur bir şeyleri, arka planda bir tecrübe yok. Tüm bunları vatandaşlar değerlendirdi."

Yıldırım, vatandaşın vereceği kararın geleceğini, yaşamını çok yakından ilgilendirdiğine, bütün bunları özeti olarak seçim sonuçlarının ortaya çıktığına dikkati çekti.

- "AK Parti olarak mesajı aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın adayla arasında 11 milyon oy farkının olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık. Şu unutulmamalı ki biz hem cumhurbaşkanı adayımızla hem de milletvekili seçimlerinde ittifaktı. Aynı sütun altında seçime girdik. Seçmen şöyle değerlendirdi. Bunlar bir parti gibi davranıyorlar ha buraya ha oraya vermişiniz diye düşünenler de oldu. Böyle kampanya da tabanda yapıldı. Hem MHP hem bizim tarafta sınırlı da olsa yapıldı. Bazen bu üst düzeyde rahatsızlık oluşturdu. Biz buna hemen müdahale ettik. Burada bir iç yarışa ihtiyaç olmadığını, amacımızın bir olduğunu belirttik.

Neticede sonuçlar ortada. Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide. Sonuçta herkes memnun halinden. Parlamento yapısı da bu haliyle herhangi bir sorun teşkil etmiyor. AK Parti'nin içinde olmadığı hiçbir yasama faaliyeti sonuç çıkarmaz. Bu da ortaya çıkmıştır. AK Parti ve MHP olarak Meclis'in en güçlü grubunu oluşturuyoruz."

Binali Yıldırım, yeni sistemde artık uzlaşma kültürünün daha çok gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Yeni sistemde icranın sandıkta cumhurbaşkanına verildiğini, onun işlerini yapması için de ihtiyacı olan, cumhurbaşkanlığı kararnameleri gibi yasal araçlarının olduğunu belirten Yıldırım, memleketin işlerini görmek, vatandaşın beklentilerini karşılamak için ihtiyaç duyulan yasal altyapının mevcut olduğunu kaydetti.

(Sürecek)

