Başbakan Yıldırım AA Editör Masası Özel'de

Başkanlık sisteminin programlarında bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından var. Bu sistem değişikliği meselesi, sadece AK Parti'nin politikası da değil. Bakın geçmiş dönemlerin hepsine, 50 ihtilalinden bu tarafa bu sistem tartışılıyor ve değiştirilmesi yönünde seçim vaatlerine bunu koymayan hemen hemen lider yok." diye konuştu.

Bunun istisnai bir hal olduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidarda güçlü oluyorsun, istikrar, güven oluyor, iş yapıyorsun. Ama eğer güçlü olmazsan ne olacak? Türkiye'nin 90'lı yılları, 70'li yılları kayıp yıllardır. 1980'de Özal geldi, Türkiye bir sıçrama yaptı. 90'da kaybetti. 2000'li yıllarda AK Parti geldi, sıçrama yaptı. Bundan sonrasını teminat altına almak lazım."

- "Cumhurbaşkanı rahatı sevmeyen bir adam"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalışmanın kolay mı zor mu olduğunun sorulması üzerine Başbakan Yıldırım,

"Bu soru çok zor, hem de kolay. Cumhurbaşkanı, rahatı sevmeyen bir adam. Rahat olmak isteyeni de sevmiyor. Anlatabiliyor muyum? Kendi de rahat etmez, yanındakini de rahat ettirmez. Böyle bir iş tutuş şekli var. Buna alışık olmayanlar, bu yolculukta dayanamazlar. Bu da nereden kaynaklanıyor? Memleketin meselelerine olan hassasiyetinden kaynaklanıyor. İstiyor ki hiçbir yerde aksaklık, yanlış olmasın. Ama Türkiye büyük bir ülke. Kilometrelerce uzakta bir olay oluyor. Onu sizin an be an yönetmeniz mümkün değil. Oradaki idarecilerin aynı hassasiyeti taşıması lazım. Tabii ondan üzülüyor. Duygusal yönü çok kuvvetlidir." yanıtını verdi.