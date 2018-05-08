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Başbakan Yıldırım: "AB, küresel anlamda söz sahibi olmak ve dünyada barışın sağlanması için kurucu değerlerini yaymak istiyorsa bunu, bütünleşmesini gerçek anlamda tamamlamadan, dolayısıyla Türkiye'nin üyeliği gerçekleşmeden başaramaz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "AB, küresel anlamda söz sahibi olmak ve dünyada barışın sağlanması için kurucu değerlerini yaymak istiyorsa bunu, bütünleşmesini gerçek anlamda tamamlamadan, dolayısıyla Türkiye'nin üyeliği gerçekleşmeden başaramaz."


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