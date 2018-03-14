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Başbakan Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasına ilişkin, "Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 08:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden alınmasına ilişkin, "Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir" dedi.

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