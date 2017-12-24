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Başbakan Yıldırım: ABD'nin Kudüs kararı BM'ye çarptı geri döndü!

POLİTİKA HABERLERİ | 24.12.2017 14:06 | Son Güncelleme 56 dakika önce

Başbakan Binali Yıldırım Adıyaman'da partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere sesleniyor.

Başbakan Yıldırım: ABD'nin Kudüs kararı BM'ye çarptı geri döndü!

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Adıyaman İl Kongresi'nde konuştu. Yıldırım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki tarihi Kudüs oylamasıyla ilgili olarak, "Amerikan yönetiminin Kudüs kararı BM'ye çarptı, geri döndü... Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın 1'den büyük olduğu artık anlaşılmıştır." dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Dışarıdan kurgulanan karanlık oyunları boşa çıkardınız. 15 Temmuz darbesinde dik duruşunuzla, felaket tellallarını ezip geçtiniz. Adıyaman çıtayı her zaman daha yukarıya çıkarıyor, kendine yakışanı yapıyor.

"6 KAT BÜTÇEYE ULAŞMIŞIZ"

Bütçe görüşmelerini gerçekleştirdik. 65. hükümetin 2. AK Parti iktidarlarının 16. bütçesi. 2018 bütçesi 763 milyar liraya ulaştı. Bu ne anlama geliyor? 2002'de AK Parti iktidarının ilk bütçesi 120 milyar liraydı. Demek ki, ilk bütçemizle 16. bütçemiz arasındaki fark tam 6 kat. 6 kat bütçeye ulaşmışız. 2018'de eğitime ayırdığımız bütçe 2002 bütçesinin tamamından daha fazla. İşte AK Parti farkı bu. Bu değişim bile AK Parti'nin Türkiye için ne kadar önemli işler yaptığını ortaya koyuyor. Daha yapacak çok işimiz var. Yeni dönemde gücümüzü daha da artırarak 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyeceğiz. Biz bu yola çıkarken Adıyaman'ın hayır duasını alarak çıktık.

Ana muhalefet partisi iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Halkımızın, ülkemizin güvenliği için, aldığımız önlemleri, OHAL'i kastederek 15 Temmuz darbe girişimine kontrollü darbe diyebiliyor. Bunlarda bilgi yok, proje yok, gelecek vizyonu yok. Hakaret bunlarda gırla. Bunlardan ülkeye bir fayda gelir mi?

AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin diyorlar. Ben buradan diyorum ki, ülke kazansın diye millet kazansın diye, durmak yok yola devam.

"ABD'NİN KUDÜS KARARI BM'YE ÇARPTI, GERİ DÖNDÜ"

Son zamanlarda Amerikan yönetiminin Kudüs kararı BM'ye çarptı, geri döndü. BM üyelerinden 128 ülke dimdik duruşu ile Amerika'nın kararını kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın 1'den büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Bundan böyle 'Ben yaptım oldu' anlayışı geçerli değildir. Sadece Kudüs değil, insanlığın onuru kazanmıştır. Türkiye olarak, başta Cumhurbaşkanımız olarak büyük gayretler gösterdik. İİT'yi İstanbul'da olağanüstü toplantıya çağırdık ve dünyanın vicdanını harekete geçirdik. Sonunda da hayırlı bir neticeye ulaştırdığımız için mutluyuz, gururluyuz.

ADIYAMAN YATIRIMLARI

Önümüzdeki yıldan itibaren Adıyaman'da sulama projelerine öncelik vereceğiz. Çevre illere de hizmet verecek sertifikalı tohumculuk test merkezi kuruyoruz. Başka yerlere gitmeye artık gerek kalmayacak. Çiftçilerimizin merakla beklediği Çetintepe Barajı, Hamzalar Regülatörü'nün çalışmaları da devam ediyor. Koçali Barajı'nın da sulama altyapısını yapıyoruz. Büyükçay Barajı'nı da Adıyaman için gerçekleştireceğiz. 15 yılda Adıyaman'a ulaşımda çağ atlattık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Türkiye'nin en zarif köprüsünü Adıyaman'a yaptık. Siverek-Kahta arasını birleştirdik. Kuzey Çevreyolu projesini de başlatıyoruz.

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Kongre Adıyaman Başbakan Binali Yıldırım

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