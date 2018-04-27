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Başbakan Yıldırım: "Abdullah (Gül) Bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız, AK Parti ona bütün makamları verdi, yeni vereceği bir şey yok."

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2018 21:10 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Abdullah (Gül) Bey bizim ailenin içerisindeki bir arkadaşımız, AK Parti ona bütün makamları verdi, yeni vereceği bir şey yok."


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