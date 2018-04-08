Başbakan Yıldırım, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan ziyaretinin ardından geldiği Afganistan’ın başkenti Kabil’de temaslarına devam ediyor. Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile görüşen Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. Yıldırım ve Gani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.