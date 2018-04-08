Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan’daki temaslarını tamamlamasının ardından Afganistan’a geçti. Özel uçak "TUR" ile TSİ 05.20’de Afganistan’a hareket eden Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü. Sepidar Sarayı’nda gerçekleştirilen İkili ve heyetlerarası olarak gerçekleştirilen görüşmede iki ülke konularının yanı sıra bölgesel konular ele alındı.
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşecek olan Yıldırım, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını ziyaret edecek.
Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'
Gazeteci Ömer Turan: La Casa De Papel'in fragmanı, 2. Gezi'nin işaret fişeği
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum