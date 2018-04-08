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Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 13:11 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan’daki temaslarını tamamlamasının ardından Afganistan’a geçti.

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım, Moğolistan’daki temaslarını tamamlamasının ardından Afganistan’a geçti. Özel uçak "TUR" ile TSİ 05.20’de Afganistan’a hareket eden Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü. Sepidar Sarayı’nda gerçekleştirilen İkili ve heyetlerarası olarak gerçekleştirilen görüşmede iki ülke konularının yanı sıra bölgesel konular ele alındı.
Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşecek olan Yıldırım, Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını ziyaret edecek.

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