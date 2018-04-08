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Başbakan Yıldırım Afganistan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 11:05 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım Afganistan'da

KABİL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, TSİ 10.50'de özel uçak "TUR" ile Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldi.

Başbakan Yıldırım'ı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İçişleri Bakanı Veyis Ahmet Bermek, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul ile diğer yetkililer karşıladı.

Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TBMM Moğolistan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Erdoğan, TBMM Afganistan Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Kocabıyık ve AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal da Kabil'e geldi.

Başbakan Yıldırım, program kapsamında Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edilecek.

Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile Sepidar Sarayı'nda baş başa görüşecek, iki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığını (ATGK) ziyaret edecek olan Başbakan Yıldırım, Mehmetçik ile buluşacak.

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan Şehit Bülent Aydın Camisi'nin açılışını yapacak Başbakan Yıldırım, Hamid Karzai Havalimanı Komutanlığını ziyaretinin ardından, temaslarını tamamlayarak yurda dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Başbakan Binali Yıldırım Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı

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