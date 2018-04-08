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Başbakan Yıldırım Afganistan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah ile bir araya geldi

KABİL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah ile görüştü.

Sepidar Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

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Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah Başbakan Binali Yıldırım Sepidar Sarayı

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