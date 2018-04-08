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Başbakan Yıldırım Afganistan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım ile Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti

KABİL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım ile Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Sepidar Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen görüşme bir saat sürdü.

Görüşmeye Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TBMM Moğolistan Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Erdoğan, TBMM Afganistan Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Kocabıyık ile AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal da katıldı.

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Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah Başbakan Binali Yıldırım heyetler arası görüşme

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