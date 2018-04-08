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Başbakan Yıldırım Afganistan'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, Başbakan Yıldırım'ı kabul etti

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.

Başbakan Yıldırım ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin baş başa görüşmesinin ardından, heyetler arası görüşmelere geçildi.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı Sarayı

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