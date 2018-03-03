Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (2)

BAŞBAKAN, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım, Konya'da partisinin il kongresine katıldıktan sonra Afrin'de geçen perşembe günü 8 askerle birlikte şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç'u, evinde ziyaret edip, başsağlığı diledi. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.
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