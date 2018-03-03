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Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 16:22 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ Başbakan Binali Yıldırım, Konya'da partisinin il kongresine katıldıktan sonra Afrin'de geçen perşembe günü 8 askerle birlikte şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç'u, evinde ziyaret edip, başsağlığı diledi.

Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (2)

BAŞBAKAN, ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım, Konya'da partisinin il kongresine katıldıktan sonra Afrin'de geçen perşembe günü 8 askerle birlikte şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç'u, evinde ziyaret edip, başsağlığı diledi. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

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Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (2)Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (2)Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (2)Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (2)

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