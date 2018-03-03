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Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 16:48 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN, KÜTAHYA'YA HAREKET ETTİ  Başbakan Binali Yıldırım, Konya'daki programının ardından AK  Parti Kutahya 5'inci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için özel uçakla Kütahya'ya hareket etti.   

BAŞBAKAN, KÜTAHYA'YA HAREKET ETTİ
Başbakan Binali Yıldırım, Konya'daki programının ardından AK Parti Kutahya 5'inci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak için özel uçakla Kütahya'ya hareket etti.

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