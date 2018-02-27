Başbakan Yıldırım: Afrin hilal gibi çepe çevre emniyete alındı (6)

Hakime TORUN -Nursima KESKİN /ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, Mehmetçiğimiz havadan ve karadan harekatı büyük bir başarı ile kararlılıkla sürdürüyor. Afrin hilal gibi çepe çevre emniyete alındı. Sınırımıza yakın bölgeleri tamamen terörden temizledik. Şimdi Özel Harekat Timlerimiz ile beraber adım adım temizlik yaparak gidiyoruz. Gönüllü güvenlik korucularımız, polisimiz, jandarmamız da bölgeye intikal ettiler. Önde ÖSO ve kahraman Mehmetçiğimiz giderken arkada asayişi de polis, güvenlik korucusu ve polis özel harekat temin etmiş olacak. Görülen tablo şudur; PKK, PYD, DEAŞ sivillere işkenceye, vatandaşı yerinden yurdundan etmeye devam ediyor. Şu anda bölge halkının yüzde 60'ı evlerini terk etmiş durumda. Bu hainler insanların yaşadığı yerlere patlayıcı tuzaklar kurmuş. Evleri boşaltıp cephaneye çevirmiş. Şimdi kazdıkları kuyuya kendileri düşüyor" dedi. AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. "PYD, YPG, PKK, DEAŞ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI TOPYEKÛN MÜCADELE VAR" Yıldırım, "Ana muhalefet partisi CHP'nin bazı vekilleri bir laf dolaştırıyor; 'Hükümet YPG, PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmemiş.' Bakalım gerçekler böyle mi? Belgelerle geldim o yüzden. 28 Şubat 2015'ten beri yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının tamamında bu PYD, YPG, PKK, DEAŞ terör örgütlerine karşı topyekûn mücadele var. Bununla da kalmamışız 19 Ekim 2016'da Milli Güvenlik Kurulu siyaset belgesinin bakanlar kurulu kararına dönüştürmüşüz. CHP'nin profesör olan vekili bunu yaparsa diğerleri ne yapar siz düşünün. Bunların dünyadan haberi yok. Allah bunlara yardım etsin. Bunların farklı isimler altında örgütler olduğunu da bütün dünyaya yine biz ilan ettik. Mücadele devam ediyor" diye konuştu. (ÇOCUK İSTİSMARI) "YASAL DÜZENLEMELER YAKINDA MELİS'TE OLACAK" Çocuk istismarına ilişkin Yıldırım, "Çocuk istismarına yönelik sebeplerin ortadan kaldırılması, adli süreç boyunca mağdurların korunması, tedavisi ve çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, cezaların caydırıcılığının daha arttırılması için kapsamlı bir çalışmayı başlattık. Yasal düzenlemeler yakında Melis'te olacak. Buna benzer olayların tekrarlanmaması için sadece yasal düzenleme yetmez. Eğitim başta olmak üzere aile ve toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir" dedi. "TÜRKİYE'YE AYAR VERMEK İSTEYENLER UTANÇ DOLU MAZİLERİN KARŞISINDA YÜZLERİ KIZARMAYA MAHKUMDUR" Yıldırım, "Hollanda Parlamentosu'nda alınan 1915 kararı adaletsiz bir karardır. Bizim için yok hükmündedir. 1915 olaylarına soykırım diyenler, tarihe bakıp kendi utançlarının hesabını vermesi gerekiyor. Tarih kayıtları ortadadır. İnsanlık dışı eylemler konusunda en kötü sicil bu iddiayı ortaya atanlara aittir. Bizim tarihimizde sömürge, katliam, soykırım yok. Kardeşlik, birlik var. Bu yolla Türkiye'ye ayar vermek isteyenler utanç dolu mazilerin karşısında yüzleri kızarmaya mahkûmdur" açıklamasında bulundu. "AFRİN HİLAL GİBİ ÇEPE ÇEVRE EMNİYETE ALINDI" Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Yıldırım, "Mehmetçiğimiz havadan ve karadan harekatı büyük bir başarı ile kararlılıkla sürdürüyor. Afrin hilal gibi çepe çevre emniyete alındı. Sınırımıza yakın bölgeleri tamamen terörden temizledik. Şimdi Özel Harekat Timlerimiz ile beraber adım adım temizlik yaparak gidiyoruz. Gönüllü güvenlik korucularımız, polisimiz, jandarmamız da bölgeye intikal ettiler. Önde ÖSO ve kahraman Mehmetçiğimiz giderken arkada asayişi de polis, güvenlik korucusu ve polis özel harekat temin etmiş olacak. Görülen tablo şudur; PKK, PYD, DEAŞ sivillere işkenceye, vatandaşı yerinden yurdundan etmeye devam ediyor. Şu anda bölge halkının yüzde 60'ı evlerini terk etmiş durumda. Bu hainler insanların yaşadığı yerlere patlayıcı tuzaklar kurmuş. Evleri boşaltıp cephaneye çevirmiş. Şimdi kazdıkları kuyuya kendileri düşüyor" diye konuştu. "DOĞU GUTA'DA KİMYASAL SİLAH KULLANILDIĞI YÖNÜNDE ÇOK CİDDİ İDDİALAR VAR" BM'nin Doğu Guta kararına ilişkin Yıldırım, "BM, 30 gün süreyle Guta'da ateşkes ilan edilmesini kararlaştırdı. Şu anda Doğu Guta'da ne yazık ki bir insanlık dramı, ayıbı yaşanıyor. Şu anda acil insani yardım bile yapılamıyor. Karar alınmış olmasına rağmen daha kararın mürekkebi kurumadan rejim tekrar saldırmaya başladı. Yine kimyasal silah kullanıldığı yönünde çok ciddi iddialar var. Doğu Guta'da yaşanan vahşetin daha da derinleşmemesinden endişe duyuyoruz. Afrin'deki harekatı, Doğu Guta ile karıştıranlar var. BM konsey kararının Doğu Guta ile ilgili olduğu aşikardır. Türkiye sivillere değil eli kanlı terör örgütlerine karşı ve oradaki sivilleri kurtarmak için bir temizlik harekatı yapıyor. Bu iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. İdlib'te bugüne kadar 6 gözlem noktası tesis ettik. Bu noktaların amacı gerginliği azaltmak ateşkesi kalıcı hale getirmek. BM başta olmak üzere uluslararası toplumun çabalarına önem veriyoruz. Suriye'nin bütün terör örgütlerinden temizlenerek Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması önceliğimizdir. Yaşanan sivil katliamalar karşısında 3 maymunu oynamadık, oynamayacağız. Müttefikimiz olan ülkelerin de aynı onurlu duruşu sergilemelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.