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Başbakan Yıldırım: "Afrin’de kahraman silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz adeta bir destan yazdı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 17:44 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde, Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi kapsamında Azerbaycan heyetini kabul etti.Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde, Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi kapsamında Azerbaycan heyetini kabul etti.Başbakan Yıldırım, canları pahasına büyük kahramanlık göstererek vatan için hayatlarını seve seve veren şehitlerin hatıralarını yaşatmanın en ulvi görevlerinden biri olduğunu belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde, Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi kapsamında Azerbaycan heyetini kabul etti.
Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde, Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi kapsamında Azerbaycan heyetini kabul etti.
Başbakan Yıldırım, canları pahasına büyük kahramanlık göstererek vatan için hayatlarını seve seve veren şehitlerin hatıralarını yaşatmanın en ulvi görevlerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye ve Azerbaycan’ın daima, iyi günde, zor günde birbirine destek veren iki ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Azerbaycan Türkiye ilişkilerinde kardeşlik var, iki devlet, tek millet anlayışı var. Bu projeyle beraber dayanışma ve işbirliğimizin daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Türkiye, her zaman Azerbaycan’ın bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, egemenliğini desteklemiştir, buna önem vermiştir. Dağlık Karabağ sorununun uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi için Türkiye olarak elimizden gelen desteği verdik, vermeye devam ediyoruz. Ermeni işgalinin tamamen sona erdirilmesi, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarının tekrar Azerbaycan’a dönmesi, buradan giden göçgünlerin, kaçkınların yerlerine yerleşmesi mutlaka hak ve adaletin tecellisi için şarttır" ifadesini kullandı.
Yıldırım, 25 yılı aşan bir süredir Azerbaycan topraklarının hukuksuz olarak işgal altında olduğuna ve bunun kabul edilemeyeceğine dikkati çekti.
Azerbaycanlıların Afrin operasyonunda Türkiye’nin yanında yer aldığı gibi Türkiye ve Türk milletinin de haklı davasında her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu kaydeden Yıldırım, "Afrin’de kahraman silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz adeta bir destan yazdı. Türkiye Cumhuriyeti’nin başına bela olan terör örgütünü oradan söküp attı, temizledi. Şimdi oraya oranın yerlileri, Arap, Kürt ve Türkmen kardeşlerimiz rahatça gelip yerleşecekler" dedi.
Bakü’de 6. Küresel Bakü Forumu kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüklerini hatırlatan Başbakan Yıldırım, Azerbaycan sokaklarında insanların "Biz de Afrin’e gelmek istiyoruz, Türk kardeşlerimizle beraber savaşmak, mücadele etmek istiyoruz" dediklerini aktardı. Yaldırım, Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğine Afrin’e operasyona gitmek için müracaat edenlerin olduğunu da sözlerine ekledi.
Ziyaretleri sırasında Dağlık Karabağ gazisi Kamil Musavi ile de görüştüğünü anımsatan Yıldırım, "Bir gözünü ve ayağını kaybetmiş gazimiz o görüşmede bize Afrin’e gitmek istediğini söyledi. Niye gitmek istediğini sorunca, ’İnsan gözsüz, ayaksız yaşayabilir ama vatansız yaşayamaz’ dedi. Bu sözler, Türk-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliğinin ne kadar derin ve samimi olduğunu bütün cümle aleme gösteriyor" ifadesini kullandı.
Yıldırım, Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesine ilişkin, şunları kaydetti:
"Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakma mükellefiyetimiz var. Onun için hem Azerbaycanlı şehit yakınları hem de Türkiye’deki şehit yakınlarının daha çok bir araya gelmesi kaynaşması birbirinizi çok daha iyi tanımanız gerekiyor. Bunun için de elden ne geliyorsa ne lazımsa yapacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Kendi vatanınıza hoşgeldiniz. Burada hoşça vakit geçireceğinizden eminim. Sizin için çok güzel programlar yapıldı. Türkiye’nin güzelliklerini Türkiye’deki kardeşlerinizle daha yakından göreceksiniz, birbirinize daha yakın olacaksınız. Böylece bu dostluğa daha büyük katkı yapmış olacaksınız."
Kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve Başbakanlık Dış Politika Başdanışmanı Kerim Uras da yer aldı.

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