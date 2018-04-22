Başbakan Yıldırım: “Afrin’deki gibi tepelerine çökeriz, bu bayrağı indirmeyiz”

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin düşmanlarının belli olduğunu vurgulayarak, “İç ve dış mihraklar kardeşliğimizi çekemeyenler ne yaparsa yapsın. Afrin’de, El Bab’ta, Gabar’da, Kandil’de yaptığımız gibi tepelerine çökeriz, derslerini de veririz, bu bayrağı indirmeyiz, bu ezanları susturmayız” dedi.

Çeşitli ziyarete ve açılışlar için İzmir’e gelen Başbakan Binali Yıldırım, Karabağlar Selvili Mahallesinde Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım’ın bağışlarıyla yapılan Havva Yıldırım Anaokulu ile 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu’nun açılışını yaptı.

Başbakan’dan annesine itafen duygusal konuşma

Açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, bugünün ailesi için çok gurur verici bir gün olduğunu, belirterek, son Başbakan olarak hitap ederken pek çok heyecanı da bir arada yaşadığını söyledi. Başbakan Yıldırım, “Bu anlamlı günde rahmetli anamın ve uzun ömürler versin Allah sevgili kayınvalidemin adlarını taşıyan güzel ilçemiz, İzmir’in en vefakar ilçesinde okuyan yavrularımıza armağan ediyoruz. Ben anam Bahar Yıldırım’ı ömrünün baharında kaybettiğimde henüz 38 yaşındaydı. Kaybettiğimiz bütün annelerle birlikte sevgili annemin de mekanı cennet olsun. Okulun tabelasında Bahar Yıldırım yazdığını görünce güzel annemin, şefkatli kollarıyla bana sarıldığını hissediyorum. Beni ve kardeşlerimizi ömrünün baharında yetim bıraktığında bizim çok ama çok okumamızı isterdi. Biliyorum ki şu anda onun ruhu bizi görüyor ve bun manzaradan mutlu oluyor. Analarımız için ne yapsak azdır. Eğer bugün anam hayatta olsaydı sırtımda hacca bile götürürdüm. Kayınvalidem de bana anamın yokluğunu hiç eksiltmedi. Sağlık nedenleriyle aramızda değil, kendisinin de ellerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başbakan Yıldırım, “Erzincan’ın Kayı köyünden, Topal Dursun’un ve Bahar Hanım’ın evladı olarak doğmuş Binali Yıldırım, şu anda Başbakan olarak sizlerle beraber ve sizlere hitap ediyorsa bunu güçlü milletimize ve aziz milletimize borçluyuz. Cumhuriyet, bu kardeşinizi ülkesine hizmet etme fırsatı verecek ve ona imkanlar verecek büyük bir yönetim şeklidir. Bugün köylerde, şehirlerde ülkemizin teminatı yarınlarımızın umududur cumhuriyet. Bütün yavrularımızın 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Bir milletin kaderinin değiştiği 23 Nisan gününün Türkiye’nin ilk resmi bayramı olduğunu ifade eden Yıldırım, “Milli bayramlar birliğimizin, kardeşliğimizin sembolüdür. Bizler bugünlerde çocuklarımıza kendilerine emanet edilen değerlerin emanetin önemini ve büyüklüğünü daha çok anlatacağız. Özellikle ülkemize devletimize, al yıldızlı bayrağımıza yönelik bölücü faaliyetler karşısında ülkemize daha fazla sahip çıkacağız. Egemenliğimizi gözümüzün nuru gibi koruyacağız. Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı bayrak altında yaşayan her bir vatan evladı bilsin ki ne Kurtuluş Savaşını ne 15 Temmuz alçak FETÖ kalkışmasını, ne de bu toprağı bölmek isteyen hainlerin girişimini ne de kahraman şehitlerimizin kahramanlıkları asla unutulmayacak ve unutturulmayacaktır. Bunun için birbirimize daha çok kenetleneceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte Türkiye olacağız” dedi.