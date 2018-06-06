Başbakan Yıldırım, Ağrı'da

AĞRI (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı Valiliği'ni ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi kapsamında partisince düzenlenecek miting için Ağrı'ya geldi.

Başbakanlık otobüsü ile Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan şehir merkezine hareket eden Yıldırım, yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Daha sonra Ağrı Valiliği'ne gelen Başbakan Yıldırım, burada Vali Süleyman Elban ve il protokolü tarafından karşılandı, tören mangasını selamladı.

Yıldırım, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette Vali Elban'dan kentteki yatırım ve projelere ilişin brifing aldı.

