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Başbakan Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı-2

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

Gülseli KENARLI-Güven USTA-İSTANBUL,(DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi parti otobüsünden kendisini bekleyenlere hitap eden Yıldırım, kongrenin hayırlı olması dileğinde bulundu. "Bugüne kadar bu teşkilata emek veren bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum" diyen Yıldırım, " Bugün aramızda olmayan, ahirete irtihal etmiş bütün kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, bayrağımızın göklerde dalgalanması için ve bu ülkenin esenliği için, istikbali için, sınır boylarında gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize de Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum." şeklinde konuştu.

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