Başbakan Yıldırım: 'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız' diyorlar

Nursima KESKİN-Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, AK Parti’nin Büyük Ankara Mitingi'nin düzenlendiği 19 Mayıs Stadyumu'nda partililerine hitap etti. Muhalefeti eleştiren Yıldırım, "Seçim iki taraf arasında geçiyor. Birinci taraf yapım ekibi, ikinci taraf yıkım ekibi. 'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız, projeleri durduracağız, devletin kurumlarını satacağız' diyorlar. 'Hızlı trene ne gerek var, yerli araba bizim neyimize'. Dünyada böyle bir seçim vaadi var mı? Bütün dünyada adaylar yapacaklarını anlatırken bizimkiler yıkacaklarını anlatıyor" dedi.

AK Parti'nin Büyük Ankara Mitingi, 19 Mayıs Stadyumu'nda coşkuyla başladı. Stadyuma 'Vakit Ankara vakti', 'Ankara için gençlik vakti, gençlik için Meclis vakti', 'Devletin, milletin, ümmetin umudu sensin', 'Reis seninle ölümüne' yazılı pankartlar asıldı. Mitinge katılanlara Türk bayrağı ve parti bayrakları dağıtılırken, seçim şarkıları eşliğinde halay çekildi. Türk futboluna 82 yıldır hizmet eden, Büyük Ankara Mitingi'nin ardından yıkımına başlanacak ve yerine 55 bin kişilik yeni stadyum inşa edilecek 19 Mayıs Stadyumu'na giremeyen vatandaşlar için dışarıda dev ekranlar kuruldu.

'ANKARA 'CUMHUR İTTİFAKI'NA DEVAM' DEMİŞ'

Partililerin karşısına önce Başbakan Binali Yıldırım çıkarak miting alanındaki vatandaşları selamladı. Başbakan Yıldırım buradaki konuşmasında, "İnşallah bu ay iki bayramı birden yaşayacağız; mübarek Ramazan Bayramı ve ikinci bayram 24 Haziran cumhurun bayramı olacak. Türkiye'nin 16 yıllık gelişimi ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girecek bir seçim olacak" dedi.

"Ankara büyük zafere hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamı Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçecek miyiz?" sorularını soran Yıldırım şunları söyledi:

"Ankara Cumhur İttifakı'na devam demiş. Boş laf ve vaatlere karnı tok değil mi? Ankara işe, yatırıma, hizmete bakar. Yollara, okullara, hastanelere, hızlı trenlere, konutlara, barajlara, tünellere bakar Ankara. Sürekli büyüyen ekonomiye bakar Ankara. 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Güçlü hükümet için güçlü Türkiye için durmak yok, yola devam. Bazı adaylar var yalancı pehlivan gibi piyasaya çıkmış gibi. Türkiye'nin gücünün farkında değil. Seçim iki taraf arasında geçiyor. Birinci taraf yapım ekibi, ikinci taraf yıkım ekibi. Sanki bunlar ağız birliği yapıyorlar, 'AK Parti ne yaptıysa yıkacağız, projeleri durduracağız, devletin kurumlarını satacağız' diyorlar. 'Hızlı trene ne gerek var, yerli araba bizim neyimize'. Dünyada böyle bir seçim vaadi var mı? Bütün dünyada adaylar yapacaklarını anlatırken bizimkiler yıkacaklarını anlatıyor. Sizin yıkacağınız dediğiniz dev yatırımlarla ülkenin insanları gurur duyuyor gurur."

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