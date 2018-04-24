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Başbakan Yıldırım: "(AKPM'nin seçimlerin ertelenmesi çağrısı) Avrupa Konseyi kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 17:41 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(AKPM'nin seçimlerin ertelenmesi çağrısı) Avrupa Konseyi kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak."

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