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Başbakan Yıldırım, Almanya'da bir aracın, yayaların arasına dalması sonucu 4 kişinin ölmesi nedeniyle Almanya Başbakanı Merkel'e taziye mesajı gönderdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 22:08 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Almanya'da bir aracın, yayaların arasına dalması sonucu 4 kişinin ölmesi nedeniyle Almanya Başbakanı Merkel'e taziye mesajı gönderdi.

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