Başbakan Yıldırım: Amerika gibi bir ülkenin terör örgütleri ile iş tutması Amerika adına çok küçük düşürücü bir iştir 3

OPERASYON, AYNI ZAMANDA DEAŞ'IN AKDENİZ ÜZERİNDEN AVRUPA'YA GEÇİŞİNİ DE ENGELLEYEN BİR OPERASYONDUR

Türkiye'nin yaptığı bu aymazlığı ortadan kaldırmak. Bu operasyon, aynı zamanda DEAŞ'ın Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçişini de engelleyen bir operasyondur. AB'nin sınırları, Türkiye'den başlar. Türkiye'de sağlam durulamazsa, bölgedeki istikrarsızlık terör Avrupa'ya da dünyanın her yerine de yayılabilir. Biz sadece bölgenin değil Avrupa'nın da güvenliğini sağlıyoruz.

İŞİ FELAKET SENARYOSU YAZMAK OLAN BAZI ÇEVRELER, TÜRKİYE HAKKINDA KEHANETE TEKRAR BAŞLADILAR

Her dönem işi felaket senaryosu yazmak olan bazı çevreler, Türkiye hakkında kehanete tekrar başladılar. Girilen her yeni yılın Türkiye için zor geçeceğini bu zorlukları geçemeyeceğini söylemekten bıkmadılar. Bu anlattıkları masallara ne millet ne de yatırımcılar inanıyor. Önce sıraya girip not düşürüyorlar sonra yükseltiyorlar. Bir aşağı bir yukarı debelenip duruyorlar. Bu arada Türk ekonomisi kararlılıkla büyümeye, gelişmeye devam ediyor."