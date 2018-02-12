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Başbakan Yıldırım: Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 15:01 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Türkiye'nin tutumu ve tavrı çok açıktır.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Türkiye'nin tutumu ve tavrı çok açıktır. Terör örgütlerinin al birini vur ötekisine ister PKK ister YPG hangisi olursa olsun bizim hudutlarımızı tehdit ediyorsa bunların hepsinin üzerine amansız bir şekilde gideceğiz. Bu sadece Türk vatandaşlarının huzuru için değil, bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de bizim bir sorumluluğumuz. 3,5 milyon Suriyeli niye bizim ülkemizde? Yerlerinde su mu çıktı? Canlarını kurtarmak için geldiler. Amacımız, Afrin bölgesini de terör oluşumlarından temizleyeceğiz oradaki o bölgenin insanlarının tekrar yerlerine, topraklarına dönmesini sağlayacağız. Bir kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir, baş belasıdır. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Vereceği karar da terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i resmi törenle karşıladı. Heyetlerarası ve başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapıldı.

"HEM MÜLTECİ KRİZİYLE, HEM DE TERÖR DALGASIYLA BÜTÜN AVRUPA BU İŞTEN BÜYÜK BİR BEDEL ÖDER"
Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Yıldırım, "Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Eğer Türkiye buralara sahip olmasa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız. Bu da ayrı bir tespit" dedi.

"AMERİKA'NIN ARTIK AKLINI BAŞINA TOPLAYIP DOĞRU DÜRÜST BİR KARAR VERMESİ LAZIM"
Yıldırım, "Türkiye'nin tutumu ve tavrı çok açıktır. Terör örgütlerinin al birini vur ötekisine ister PKK ister YPG hangisi olursa olsun bizim hudutlarımızı tehdit ediyorsa bunların hepsinin üzerine amansız bir şekilde gideceğiz. Bu sadece Türk vatandaşlarının huzuru için değil, bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de bizim bir sorumluluğumuz. 3,5 milyon Suriyeli niye bizim ülkemizde? Yerlerinde su mu çıktı? Canlarını kurtarmak için geldiler. Amacımız, Afrin bölgesini de terör oluşumlarından temizleyeceğiz oradaki o bölgenin insanlarının tekrar yerlerine, topraklarına dönmesini sağlayacağız. Bir kirli pazarlık içinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir, baş belasıdır. NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Vereceği karar da terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz. Hem Afrin'de hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Bunun için de herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. Uluslararası hukukun bize tanıdığı bütün imkanları sonuna kadar kullanırız" diye konuştu.

(HDP'Lİ BULDAN VE ÖNDER'E SORUŞTURMA) "SAVCILIK YAPILMASI GEREKENİ YAPMIŞ"
HDP’li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin bir soru üzerine Yıldırım, "Savcılık yapılması gerekeni yapmış. Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren siyasi parti her şeyden önce terörle bağını açık bir şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım. Biz bunu bekliyoruz. Biz terörü sonlandırmak için mücadele veriyoruz şehitlerimiz gazilerimiz var hal böyleyken siyasi parti kimliğinde bir oluşum terör örgütü ile iç içe terör örgütünün baskısından kendini kurtaramamışsa o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir. Hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içerisinde işlenen her türlü suçun karşılığı vardır. Hukuk, yargı gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

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