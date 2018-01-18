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Başbakan Yıldırım: Amerika'nın Suriye'deki uygulamaları kafa karışıklığının ifadesi

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 15:21 | Son Güncelleme 4 saat önce

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, KOM Daire Başkanlığında İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, ABD'nin sınırdaki 'terör ordusu' açıklamasına ilişkin, "Amerika'nın Suriye'deki uygulamaları ne yazık ki bu müttefiklik hukukuna terstir, yanlıştır. Amerika bölgenin geleceği konusundaki kafa karışıklığını ortadan kaldırmalı ve tavrını barıştan yana, Türkiye ile hukukunu düzeltmekten yana kullanmalıdır. Bunlar bir kafa karışıklığının ifadesi. Türkiye'nin kararlılığı açık ve nettir. Hudutlarımızın hemen güneyinde bir terör ordusu oluşturulmasına asla izin vermemiz söz konusu değildir. Uluslararası hukuktan kaynaklanan hudutlarımızın güvenliğini esas alan her türlü tedbir hiç ama hiç rehavete kapılmadan hemen alınacaktır" dedi.

"ŞİDDETLE, TERÖR İLE MÜCADELE EDERKEN POLİSİMİZ ... MUTLAKA HUKUK İÇERİSİNDE KALMAK DURUMUNDADIR"

Yıldırım, "Şiddetle, terör ile mücadele ederken polisimiz, güvenlik görevlilerimiz, sağ duyulu, aklı selim ve mutlaka hukuk içerisinde kalmak durumundadır. Bu son derece önemlidir. Bu ise ancak güçlü bir donanım ile mümkündür" dedi.

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