Başbakan Yıldırım: Amerika’nın Suriye’deki uygulamaları, müttefiklik ruhuna aykırı

Son Güncelleme 2 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 21.01.2018 18:18 |2 saat önce

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Amerika'nın Suriye'deki uygulamaları, maalesef müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bir yandan 'Teröre karşı birlikte mücadele edelim' diyeceksiniz diğer yandan da binlerce teröristi güney sınırlarımızda yerleştirme gayreti içine gireceksiniz. Teröre karşı net, açık, kararlı bir tavır alması, Amerika'nın da menfaatidir" dedi. Başbakan Yıldırım, AK Parti 6'ncı Olağan Çanakkale İl Kongresi'ne katıldı. Anafartalar Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti genel başkan yardımcıları Vedat Demiröz, Fatih Şahin ve Hayati Yazıcı, AK Parti Grup Başkanvekili ile Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, milletvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları ve yaklaşık 3 bin partili katıldı. MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar da kongrede misafir olarak yer aldı. Kongre, divanın oluşturulmasıyla başladı. Divan başkanı, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Murat Yıldırım seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından faaliyet raporu okundu. Kongrede, Gelir Gider Kesin Hesap Raporu okundu ve onaylandı. Yönetim kurulunun ibrası da gerçekleştirildi.

Kongreye tek aday olarak katılan Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ, konuşmasında, "AK Parti'de kongre demek; bayram demek, şölen demek, yenilenmek demek, değişim demek demektir. Teşkilatların üzerindeki metal yorgunluğunu atması ve hemen ertesi gün yeni hedeflere yelken açması demektir. Tek bayan il başkanı olarak bu görevde bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum” dedi. 'OPERASYON MEHMETÇİĞİN KARADAN TEPELERİNE BİNMESİYLE DEVAM EDİYOR' Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekrandan görüntülü mesajı izletildikten sonra kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, salondaki partilileri selamladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Yıldırım, "Dün bildiğiniz gibi PKK- DEAŞ terör örgütlerini yok etmek için hava harekatıyla başladığımız 'Zeytin Dalı Operasyonu', bugün Mehmetçiğin karadan tepelerine binmesiyle devam ediyor. Türkiye'nin hukukunu, hudutlarını korumak için Afrin bölgesinde bulunan Mehmetçiği, kahraman askerlerimizi 'Şehitler diyarı Çanakkale'den selamlıyorum. 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimizin Allah, yar ve yardımcısı olsun. 80 milyon Türk evladının duası ve desteği onlarla beraber. Allah onlara yardım etsin, muzaffer etsin, muvaffak eylesin” diye konuştu.

Çanakkale'nin 'şehitler diyarı', 'düşmanın kabusu', 'Türkiye'nin gururu' olduğunu belirten Yıldırım, "Yedi düvelden işgalcilerin gelip de geçemediği Çanakkale'yi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yiğit evlatlarını vatan uğruna şehit olmak için Çanakkale'ye gönderen Balkanlar'ı, Kafkaslar'ı, Ortadoğu'yu, bütün gönül coğrafyamıza selamlarımızı gönderiyorum. 18 Mart'ta olduğu gibi, 15 Temmuz'da da İstiklal mücadelesi veren Çanakkalelilere şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi alçaklara geçit vermediniz. Ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz, teröristlere fırsat vermediniz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi. AK Parti'nin meselesinin, Türkiye olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Türkiye'nin refahı, huzuru ve mutluluğundan başka bizim bir derdimiz olmaz. AK Parti'ye gönül veren siz dava arkadaşlarımla beraber bu yolda yürümekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'yi içinde bulunduğu derin krizlerden çıkarmak için bu beraber yola çıktık. Çok çalışarak, Allah'a şükür o karanlık günleri artık geride bıraktık. Büyük atılımlar yaptık, büyük eserler ortaya koyduk. Bugün, ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa etek için görev yapıyoruz. Bu yolda ilk günkü gibi ne kadar kararlıysak ne kadar heyecanlıysak aynı şekilde yolumuzu devam ediyoruz. Biz Türkiye'yi 3 kat daha büyüttük."

'MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZI NASIL KULLANACAĞIMIZI BİLİYORUZ' AK Parti'nin 22 Mayıs 2016 tarihindeki olağanüstü kongresinde, genel başkan olarak seçildiğinde "Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız" dediğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi: "O gün bir söz verdik millete ve o gün bugün terörü milletimizin başına bela olmaktan çıkarmak için gece gündüz demeden bütün güvenlik birimlerimizle polisimizle, jandarmamızla, askerimizle ve güvelik korucularımızla mücadele ediyoruz. Allah'a şükür geldiğimiz noktada terör artık Türkiye'nin birinci meselesi değildir. Terörü ininde vurarak, etkisiz hale getirerek vatandaşımızın huzurunu güvenini sağladık. Biz beraberiz. Birlikte Türkiye'yiz. Türkiye, asla teröre fırsat vermeyeceğini dost, düşman herkese göstermiştir. Başta müttefiklerimiz olmak üzere herkes bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu bilmelidir. Güney sınırlarımızın güvenliği için Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi 'Zeytin Dalı Operasyonu' da devam edecektir. Sonuç alıncaya kadar bir tane PKK'lı, DEAŞ'lı terörist kalmayınca kadar devam edecektir. Bizim ne Suriye'nin, nede bir başka ülkenin bir karış toprağında gözümüz yoktur. Ülkemize yönelen açık terör tehdidini yok etmek için oralardayız. Meşru müdafaa hakkımızın ne olduğunu, nasıl kullanacağımızı, çok iyi biliyoruz. Uluslararası hukuka uygun olarak hukukumuzu da hudutlarımızı da koruyoruz. Sınırlarımızın yanı başında bir terör koridorunun oluşmasına asla geçit yok. Başta bir terörist ordu kurulmasına ve bunların silahlandırılmasına da izin vermeyeceğiz. Ülkemizin güvenliği için her türlü tedbiri almak boynumuzun borcudur. Bizim meşru bir hakkımızdır."

Türkiye'nin terörle mücadelesinin bütün dünya için olduğunu vurgulayan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Terör batıdan merkezleri vurduğunda onu bir insanlık suçu kabul edip kınamak, bizim coğrafyamızda Müslüman kanı döküldüğünde eğer teröre müsamaha gösterirseniz destek olursanız müttefikliğimizin, müttefiklerimizin teröristlerin yanında, DEAŞ'ın, PKK'nın yanında yer alması bizi üzer. Amerika'nın, Suriye'deki uygulamaları maalesef müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bir yandan teröre karşı birlikte mücadele edelim diyeceksiniz. Diğer yandan da binlerce teröristi Güney sınırlarımızda yerleştirme gayreti içerisine gireceksiniz. Teröre karşı net, açık, kararlı bir tavır alması, duruş göstermesi, Amerika'nın da menfaatidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkenin bileğini kimse bükemez, sırtını yere getiremez. Ülkemize düşmanlık edenlerin hevesini kursağında bırakacağız. Bunu Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında, 15 Temmuz'da yaptık. Afrin'de de bunu yaparız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.”