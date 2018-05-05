Başbakan Yıldırım: Ana muhalefet partisinin lideri 'adayım' diyemedi (4)

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Ana muhalefet partisi lideri, Cumhurbaşkanlığına adayım diyemedi. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri olarak aday çıkmıyorsa millet neden oy versin?" dedi. Kayseri Kadın Kolları 5'inci Olağan İl Kongresi için kente gelen ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki partililere seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti kurulduğu günden beri bu yolda liderinin öncülüğünde millet sevdasıyla birlikte yürüdü. Kayseri bizi hiç yalnız bırakmadı. Kayseri, büyük Türkiye yolunda AK Parti bayrağını ay yıldızlı bayrağıyla birlikte en güçlü dalgalandıran ilimiz oldu. Bu başarı siz Kayserililerin başarısıdır. Allah hepinizden razı olsun. Biz Kayseri ile gurur duyuyoruz" diye konuştu. 'TÜRKİYE'Yİ GERİ GÖTÜRMEYE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK' 24 Haziran'da yapılacak seçimlere dikkat çeken Yıldırım, "Kayserililer, yeni bir seçime sayılı günler kaldı. İnşallah 24 Haziran'dan itibaren sürekli vesayet üreten, darbe üreten, arıza üreten bu sistemi değiştireceğiz. Türkiye'yi bir daha geri götürmeye, karanlıklara sürüklemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Bugüne kadar birçok engellerle karşılaştık ama hiçbirine pabuç bırakmadık. Çünkü 80 milyon vatan evladı bizimle birlikte. Kayseri, 15 Temmuz hain darbe girişimini unutma. Şehit edilenlerin hesabını 24 Haziran'da sormaya var mısın Kayseri? FETÖ terör örgütü 251 vatan evladını şehit etti ama o gece bir yiğit çıktı milletine seslenerek 'Meydanlara inin' dedi. O gece Kayseri ayaktaydı. Kayseri hainlere, kalleşlere gereken dersi verdi. Ay yıldızlı bayrağı indirmediniz, ezanları dindirtmediniz; Allah sizden razı olsun. Bir daha 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 15 Temmuz'lar olmasın diye millet meseleye el koydu. Halk oylamasıyla, 'Söz de karar da milletindir' dediniz. Artık yönümüzü geleceğe çevirdik. Büyük hedeflere yürüyoruz. Artık Kayseri'yi şaha kaldırma zamanıdır. Şimdi zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin Cumhurbaşkanı yapma zamanıdır" ifadelerini kullandı. 'ANA MUHALEFET PARTİSİ LİDERİ ADAYIM DİYEMEDİ' Yıldırım, konuşmasının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek şunları kaydetti: "24 Haziran güçlü Türkiye'nin müjdesi olacak. 24 Haziran oyun oynayanların hezimete uğrayacağı tarih olacak. Türkiye daha fazla büyüyecek. Refah daha çok artacak. Kalkınma sürekli hale gelecek. 24 Haziran'la birlikte Türkiye'nin önündeki engel kalkmış olacak. Türkiye emeklisiyle, işçisiyle, memuruyla, çiftçisiyle, genciyle, yaşlısıyla huzurun, refahın adresi olacak. İlk günden itibaren Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ittifakın adayı olarak gösterdik. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte 'Cumhur İttifakı'nın adayı oldu. Biz vatandaşlarımıza gönülden bağlıyız. Gönül sevdiğinden bir şey saklamaz ama bakın ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri günlerce nereye saklanacaklarını bilemediler. Ana muhalefet partisi lideri 'adayım' diyemedi. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin lideri olarak aday çıkmıyorsa millet neden oy versin? Bunların kurmaya çalıştığı çatı uçtu gitti. Çatı uçunca enkazıyla ittifak yapalım dediler onda da anlaşamadılar. Sonunda dağ fare doğurdu, herkes ceketini aldı, evine döndü. Milletin zihni belli. Sonuna kadar Erdoğan, sonuna kadar AK Parti. İnşallah Cumhur İttifakı'yla Türkiye'yi yeni ufuklara, 2071'e taşıyacağız. 24 Haziran'da demokrasi kazanacak. 24 Haziran'da siyaset gençleşecek, Türkiye kazanacak." 'AK PARTİ YAPAR ONLAR KONUŞUR' Başbakan Binali Yıldırım, verdikleri müjdelerle milletin geçmişten gelen birçok problemini ortadan kaldırdıklarını belirterek, "Emeklilerimiz bugüne kadar çalışıp, çabaladılar ülkemizi bugüne getirdiler. Emeklilerimizi ihmal edemeyiz. Emeklilerimize bayram öncesi ikramiye verelim dedik ve verdik. Emekli kardeşlerim memnun musunuz? Duyuyor musun Kemal Bey; emekliler memnun. Memnun olmayan sensin. Çünkü AK Parti yapar onlar konuşur" dedi.

