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Başbakan Yıldırım, Ankara'daki sel hakkında bilgi aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 15:23 | Son Güncelleme

Yıldırım, Ankara Valisi Topaca'dan Mamak ilçesinde yaşanan sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Valisi Ercan Topaca'dan Mamak ilçesinde yaşanan sele ilişkin bilgi aldı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri'de çeşitli temaslarda bulunan Başbakan Yıldırım, Ankara Valisi Topaca'yı telefonla arayarak, Mamak ilçesinde yaşanan sel nedeniyle bilgi aldı.

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