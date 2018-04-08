Başbakan Yıldırım Ankara'ya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 23.25'te Ankara'ya geldi.

Yıldırım'ı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile yetkililer karşıladı.

Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'ya geldi.