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Başbakan Yıldırım Ankara'ya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım Ankara'ya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak "TUR" ile saat 19.05'te İspanya'nın başkenti Madrid'den Ankara'ya geldi.

Yıldırım'ı, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı ile diğer yetkililer karşıladı.

Başbakan Yıldırım ile Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ile İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da Ankara'ya geldi.

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Başbakan Binali Yıldırım İspanya Karşılama özel uçak "TUR"

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