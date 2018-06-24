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Başbakan Yıldırım, annesinin adını taşıyan okulda oy kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 11:56 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla annesi adına yapılan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullandı.

Başbakan Yıldırım, annesinin adını taşıyan okulda oy kullandı

Taylan YILDIRIM- Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla annesi adına yapılan Bahar Yıldırım İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Başbakan Yıldırım, saat 11.00'de Karabağlar'ın Selvili Mahallesi'nde, çocukları Bahar Büşra Köylübay, Erkam Yıldırım ve Bülent Yıldırım'ın bağışlarıyla annesi adına yapılan, 32 derslikli Bahar Yıldırım İlkokulu'nda, 2354 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım, oy verdikten sonra okul içinde sınıfları gezerek, İzmirlilerle selamlaştı. Sandık görevlilerine kolaylık dileyen Yıldırım, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Oy kullanarak, vatandaşlık görevlerini yaptıklarını belirten Başbakan Yıldırım, "Memleketimiz için milletimiz için hayırlı olsun. Bildiğiniz gibi bu seçimde hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerimizi seçiyoruz. Yeni sistemde Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara, istikrar ve güven içinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin tüm milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar. Burası Selvili Mahallesi Karabağlar Bahar Yıldırım İlkokulu. 22 Nisan'da buranın açılışını yapmıştık. Şimdi de oyumuzu kullanmak nasip oldu. Seçim, İzmir'e ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.
'KOLTUK ELİMİZDE KALDI'
Başbakan Yıldırım, Ankara'ya giderek, seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte takip edeceğini söyledi. Bir gazetecinin "Seçimlerden sonra siz koltuğu kimseye devredemeyeceksiniz, ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Yıldırım, "Koltuk elimizde kaldı. Müzayedeye çıkaracağız. Hayırlı günler diliyorum" dedi.
'YOĞUN, TİTİZ, ZAHMETLİ ÇALIŞMA NETİCESİNDE KURTARILDILAR'
Başbakan Yıldırım, Libya'da 3 Kasım 2017 tarihinde kaçırılan 3 Türk mühendisin serbest bırakılmasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:
"233 gün başka bir deyişle 33 hafta, ENKA şirketine ait 3 mühendis, biri İzmir'de Akın Bey, üniversite hocası kaçırılmışlardı. Yoğun, titiz, zahmetli bir çalışma neticesinde kurtarıldılar. Bu sabaha karşı ülkemize geldiler, ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti. Bu süre içinde ENKA firmasına, Dışişleri Bakanı'mıza tüm yetkililere bizlerle kurdukları yakın iş birliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Mühendislerimizin sağ salim kurtulmuş olması hem aileleri hem ülkemiz açısından güzel bir başarı olmuştur. Yeniden geçmiş olsun diyorum. Ailelerini tebrik ediyorum."

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Başbakan Yıldırım, annesinin adını taşıyan okulda oy kullandıBaşbakan Yıldırım, annesinin adını taşıyan okulda oy kullandıBaşbakan Yıldırım, annesinin adını taşıyan okulda oy kullandıBaşbakan Yıldırım, annesinin adını taşıyan okulda oy kullandı

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