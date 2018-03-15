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Başbakan Yıldırım, Arnavutluk ve Moldova Cumhurbaşkanlarıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic ile ayrı ayrı görüştü.Başbakan Binali Yıldırım, Bakü temasları kapsamında ikili görüşmelerde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, Bakü temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic ile ayrı ayrı görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Bakü temasları kapsamında ikili görüşmelerde bulundu. Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen 6. Küresel Bakü Formu’na katılmak üzere geldiği Bakü’de Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic ile biraraya geldi. Yıldırım, temasları kapsamında Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov’la da ikili görüşme gerçekleştirecek.

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