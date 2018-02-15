Başbakan Binalı Yıldırım, Almanya’da hükümetin uzunca bir aradan sonra kurulma aşamasına geldiğini belirterek, "Bizde de zaten referandum gündemimizden tamamen düştü. Artık Almanya ile Türkiye’nin normal hayata dönme vakti geldi diye düşünüyoruz. Şansölye Merkel ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, AB konularını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ümit ederim ki geçmişte karşı karşıya kaldığımız sorunlar aşılmış olur, yeni bir sayfa yeni bir gün başlatmış oluruz” dedi.

Başbakan Binalı Yıldırım, Almanya temasları öncesinde uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde Almanya-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Yıldırım, “Geçen sene seçim senesiydi, orada da bizde de biraz havalar sert geçti. Şimdi artık orada da hükümet uzunca bir aradan sonra kurulma aşamasına geldi. Bizde de zaten referandum gündemimizden tamamen düştü. Artık Almanya ile Türkiye’nin normal hayata dönme vakti geldi diye düşünüyoruz. Şansölye Merkel ile ikili ilişkilerimizi, bölgesel konuları, AB konularını kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ümit ederim ki geçmişte karşı karşıya kaldığımız sorunlar aşılmış olur, yeni bir sayfa yeni bir gün başlatmış oluruz” dedi.

“Almanya tarafında da aynı iradeyi görüyor musunuz?” şeklindeki soru üzerine Yıldırım, “Bakalım göreceğiz. Ben aynı düşünceleri birebir değilse bile Türkiye ile ilişkileri geliştirme konusunda bir irade olduğunu tahmin ediyorum. Seçimden sonra oluşan koalisyonda böyle bir irade var diye tahmin ediyorum” diye konuştu.

"PKK gösterilerinin yasaklanması önemli"

Başbakan Yıldırım, “PKK gösterilerinin yasaklanması buna örnek gösterilir mi?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

“Bunlar önemli adımlar. Son zamanlarda Almanya, PKK terör örgütüne karşı gittikçe kararlı bir duruş gösteriyor. Fark ediliyor. Bunlar da iki ülke arasındaki ilişkilerin tamir edilmesi için güzel adımlar. Almanya’yı tek başına Almanya olarak görmeyelim. Avrupa Birliğinin bel kemiğini oluşturuyor. Avrupa Birliği içinde Türkiye’nin en büyük ticari ortağı, 4 milyona yakın soydaşımız, vatandaşımız iki ülke arasında ciddi bir köprü oluşturuyor. O yüzden de Almanya-Türkiye ilişkilerinin eski iyi günlerine geri dönmemesi akla ziyan iştir. Hem Almanya için hem Türkiye için. Burada ilişkilerin bozulmasından kimse yarar sağlamaz, geliştirilmesinden herkes istifade eder. Türkiye olarak bölgede Avrupa’nın güvenliğini, NATO’nun sınırlarını koruyoruz. Bizim Suriye’de kuzey-güney sınırlarımız ötesinde yaptığımız faaliyetler esasen sadece kendi milli güvenliğimiz, kendi vatandaşımızın mal, can güvenliğini ilgilendirmiyor, bölücü terör örgütünün, DEAŞ’ın yok edilmesi ile sınırlı değil. Aynı zamanda Avrupa’ya olabilecek göçmen akımını ve Avrupa’da yayılma riski yüksek terör olaylarının önüne geçmiş oluyoruz. İstiyoruz ki AB ve NATO bunu daha iyi görsün. Türkiye ile olan ilişkilerde bu hassasiyet göz önünde bulundurulsun.”