Başbakan Yıldırım: Avusturya hükümetinin bu yanlıştan vazgeçmesini bekliyoruz (2)

40 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK Başbakan Binali Yıldırım çeşitli açılışlar için geldiği İzmir'de, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmenin ardından gençlerle bir araya geldi. Basına kapılı yapılan görüşmeden sonra Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Teknoloji Üssü tanıtım toplantısına geçti. Toplantının açılışını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü yaptı. Faruk Özlü, "İzmir'in potansiyelini, gücünü bütünleştiren projedir. İzmir'in sahip olduğu projeyle sahip olduğu değerleri hayata geçiriyoruz. Dünyanın parmakla gösterileceği projemiz, Türk bilim dünyasına da kaldıraç görevi görecektir. Proje için tüm paydaşların görüşlerini aldık. Bir yıldır çalışmamız sürüyor. Bu kapsamda aralarında yatırımcılar, üniversiteler ile STK'larla istişarelerde bulunuldu. Üssü Urla'da 9.5 milyon metrekare arazi üzerine inşa edeceğiz. Eko sistemde küresel büyük yatırımcılar laboratuvarlar ve sosyal konutlar yapacak. Sadece ulusal değil, uluslararası bir cazibe merkezi olacak. 800 şirket faaliyet gösterecek, uzun vadede dolaylı etkileriyle 40 binden fazla istihdam sağlamasını planlıyoruz. 10 yılda 1,4 milyar TL yatırım gerçekleştireceğiz" dedi. 'BİLİŞİM ve AR-GE FAALİYETLERİ İÇİN İZMİR BULUNMAZ BİR ŞEHİR' Başbakan Binali Yıldırım ise İzmir Teknoloji Üssü projesinin aslında kendilerinin 2011 seçimleri öncesinde açıkladıkları 35 İzmir proje içerisinde yer aldığını söyledi. Başbakan Yıldırım, "O gün Urla'ya ziyaretimiz öncesinde orada başlayan Teknopark İzmir'i görünce, oradaki muazzam potansiyeli görünce, oranın teknoloji üssü olmasına karar verdik ve bunu İzmirlilere söz olarak ifade ettik. Geçen süre içerisinde Teknopark İzmir, yaptığımız teşviklerle gelişti. 150 firmaya çıktı. Bin çalışanı var. İzmir Teknoloji Üssü'nün altyapısı hazır hale geldi. Bu sefer yaptığımız İzmir Teknoloji Üssü şirketini kuruyoruz. Büyük tarihi bir adım atıyoruz. Yeni de müstesna bir yer. Bilişim için, Ar-Ge faaliyetleri için İzmir bulunmaz bir şehir. Sakin iklimi, insanı gayet güzel. Bu projenin hayata geçmesi için bugün adım atılıyor olmasını büyük mutlulukla ifade etmek isterim" dedi. '10 YILLIK ZAMANDA 800 ŞİRKET FAALİYET GÖSTERECEK' Projeyi başarılı kılacak olan en önemli performansı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün göstereceğini de vurgulayan Başbakan Yıldırım, "Projenin geleceği için en önemli avantaj. Ümit vaat eden bir durum. Bu avantajı da katma değere, ülkemizin gelecek hedeflerine en güzel şekilde dönüştürmüş olacağız. Yerli ve küresel yatırımcılar şirket kurabilecek, Ar-Ge ve yenilikçilik desteklerinden yararlanabilecekler. 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde toplam 800 şirkete çıkmasını hedefliyoruz. Uzun vadede doğrudan ve dolaylı katkılarıyla birlikte 40 bin civarında beyne akıl teri üreten iş, aş imkanı sağlayacağız. Bu İzmir için çok önemli bir şey. Türkiye için çok önemli 40 bin beyin. Türkiye için, dünya için yenilikçi ürünler üretecek. Bunun ekonomimize katkısı 10 yıl içinde 15 milyar dolar civarında milli gelirimize katkı sağlanacak. Bu projeyi İzmir'in gelecek yılları için lokomotif bir proje olarak görüyorum. Yüksek teknoloji gerektiren işler, durup dururken ortaya çıkmıyor. Bu alanlar Türkiye'nin son 16 yılda gelişim vizyonunun bir sonucudur" diye konuştu. '15 YILDA TAM ZAMANLI AR-GE ÇALIŞANINI 29 BİNDEN 137 BİNE ÇIKARDIK' Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bunları neden yapıyoruz? Sebep çok açık, Türkiye genç bir nüfusa sahip. Türkiye kalkınması çok dinamik bir şekilde devam eden bir ülke, dolayısıyla Türkiye'nin gelişen, değişen dünyada hak ettiği yeri alması lazım. Güçlü olması lazım. Ekonomisiyle, savunmasıyla, yenilikçe teknolojilerdeki başarısıyla. Çok büyük sermayeye ihtiyacımızı yok. O kadar zengin ülke değiliz ama en büyük zenginliğimiz, insanımız. Bunun sayesinde gelişmiş ülkeler arasındaki farkı önümüzdeki 10- 15 sene içerisinde kapatabiliriz. Bilgi dünyada en büyük güç haline geldi. Tanklar, toplar, füzeler güçlü olmak için yeterli değil. Bilgiyi satabiliyorsanız o zaman güçlüsünüz, teknoloji üssünün amaçlarından bir tanesi de bu. 15 yıl içinde tam zamanlı Ar-Ge çalışanını 29 binden 137 bine çıkardık. 6 bin olan özel sektörün çalışan sayısını 72 bine çıkardık. Eskiden 'Ar-Ge' deyince devlet akla gelirdi. Devletin araştırma geliştirme yaparak yol alması akılcı değil, bunun için özel sektöre geçişi yapalım ve kaynakları oraya aktaralım. Rakamlar bunun ne kadar önemli bir karar olduğunu gösteriyor" dedi. Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından sonra İzmir Teknoloji Üssü kurulum imzaları atıldı. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra kentten ayrıldı. Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)

