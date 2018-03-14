Başbakan Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı Rasizade ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile görüştü.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki temasları kapsamında Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile Azerbaycan Başbakanlık Ofisi’nde bir araya geldi. Binali Yıldırım ve Artur Rasizade, heyetlerin katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileri başta olmak üzere, iki ülke arasındaki işbirliği konuları, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındı.